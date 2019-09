"Je suis artiste et productrice de cabaret mais aussi influenceuse et modèle", déclare Clara Morgane, 38 ans, dans la vidéo de présentation proposée par TF1.

Ce n’est pas faux mais ce n’est pas ce qui a fait d’elle qui elle est. Si Emmanuelle Munos - c’est son vrai nom - est connue, c’est pour son passé de hardeuse. Une carrière menée tambour battant entre 2000 et 2002 qui a fait d’elle une figure incontournable du porno made in France. Les galipettes passées, elle s’est lancée dans plusieurs disciplines : animatrice télé, chanteuse et même le théâtre. Et depuis 2016, c’est le cabaret qui est sa principale activité.

C’est sans conteste elle la star de cette dixième saison de DALS même si elle avoue ne jamais avoir appris à danser des danses de salon. Qu’importe, son aura auprès de la gent masculine - mais pas que ! - devrait lui assurer un sérieux soutien. "C’est une corde qui manque à mon arc", dit celle qui reconnaît être une touche-à-tout ayant appris sur le tard et sur le tas… Et si elle refuse de dire qui des autres candidats elle redoute le plus, la Marseillaise concède avoir déjà un petit faible pour Moundir. Entre ces deux-là, ça promet d’être chaud. En tout bien tout honneur s’entend.