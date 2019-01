Le 7 janvier dernier, grand adepte visiblement de l’émission matinale de la RTBF C’est vous qui le dites, Vincent Herregat, de son nom de plume, Flibustier, réagit une nouvelle fois sur les réseaux sociaux à un des débats matinaux présentés par Cyril Detaeye sur Vivacité et la Une en télé.

L’habitué des polémiques virtuelles franchit cette fois un pas de plus dans ses attaques envers le média de service public. Il publie un lien vers l’émission avec le commentaire suivant : “La RTBF dans toute sa splendeur. Ça fait plaisir de payer des impôts pour financer pareil sévice public. Avec l’autre con de Cyril machin qui est toute (sic) autant un sale type que Maréchal. Vomi”.

Un post que Cyril Detaeye n’a pas du tout apprécié. Et pour cause, c’est la première fois qu’il se fait insulter pour son travail. "Des critiques, j’ai l’habitude, et je trouve d’ailleurs que c’est très sain d’en recevoir. Dans la critique, il y a toujours quelque chose d’intéressant qui ressort. Mais me faire insulter gratuitement, ça non !”, s’exclame l’animateur de la RTBF. Lui qui a l’habitude de répondre à toutes les personnes réagissant à ses débats, en bien ou en mal, entreprend alors la démarche de contacter Vincent Flibustier. Mais ce dernier raccrochera aussitôt au nez de celui qu’il a insulté derrière son clavier. C’est ensuite que la RTBF décide, sur conseil de son service juridique, d’envoyer un courrier à celui qui se vante de jouer les justiciers de l’info. Signée de l’administrateur délégué Jean-Paul Philippot, la lettre invite l’auteur des insultes à supprimer ses injures envers Cyril Detaeye sur les réseaux sociaux.

"Faut être une vraie m…. humaine ou complètement crétin pour animer cette émission”

Mise en demeure qui n’a pas eu l’effet escompté sur l’intéressé puisque celui-ci en a profité pour publier le courrier sur les réseaux sociaux, accompagné d'un message truffé d'ironie. Contacté ce vendredi, Vincent Herregat nous a répondu assumer totalement ses insultes avant d’aller plus loin, une fois encore. “Qu’il aille en justice, j’adorerais voir un procès où on juge pendant 5 heures une personne qui a traité une autre de petit con. J’estime que notre service public mérite d’élever le débat plus haut que ceux menés dans cette émission où les gens s’insultent. Faut être une vraie m…. humaine ou complètement crétin pour animer cette émission”, s’exclame celui pour qui tout “dysfonctionne” au sein de la RTBF. “Mais heureusement qu’il y a des personnes qui y sont pour relever le niveau” nuance tot de même Flibustier.

De son côté, Cyril Detaeye n’exclut pas une plainte judiciaire contre l’auteur de ces insultes.