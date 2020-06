Le héros ne serait pas contre une quatrième participation dans Koh-Lanta voire un retour dans un nouveau rôle.

De la tristesse. Voilà le sentiment que de nombreuses personnes ont du éprouver quand Claude Dartois a perdu l'équilibre sur les poteaux face à Naoil. Quelques minutes plus tard, l'ancienne candidate jaune décidait de choisir Inès pour aller en finale et Claude devait donc se contenter d'une troisième place, lui qui avait fini deuxième lors de ses deux premières participations. C'était le coup de grâce pour tous les téléspectateurs qui voulaient enfin voir le Français triompher dans son jeu fétiche.

Ce samedi matin encore, quelques heures après l'annonce du nom de la grande gagnante, de nombreux fans de l'émission diffusée sur TF1 publient sur les réseaux sociaux des messages de soutien au héros. Certains fans espèrent même que Claude sera un jour de retour. L'idée n'est pas saugrenue.

Questionné quelques heures avant la finale sur une potentielle quatrième participation, Claude a carrément ouvert la porte. "Ma famille en a marre que je parte comme ça mais c'est une aventure qui est particulière. Quand on te la propose, c'est difficile de refuser. Après, ça dépendra quand on on me la proposera. Ça dépendra aussi de mon état de forme. Evidemment, j'aurais toujours envie de la faire. Pour remettre toutes les victoires et ma flamme en jeu.", a-t-il expliqué sur Instagram.

Le candidat a même confié à TV-MAG qu'il se verrait bien à la présentation de l'émission en lieu et place de Denis Brogniart. " Il faut qu’il y songe sérieusement. Si je fais une balade à vélo avec lui, je lui réglerai son compte", ironisait-il. Avant de reprendre son sérieux. "Ca me plairait de présenter Koh-Lanta, ça serait une nouvelle expérience d’autant plus que je connais bien le jeu, mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge".

"Merci pour le soutien sans faille"

Après l'émission, Claude a tenu à remercier ses fans et à revenir sur son parcours via une vidéo postée sur son propre compte Instagram. "Ne soyez pas déçus. Je ne suis pas le gagnant de cette édition mais je suis très heureux de mon parcours. Je tiens à féliciter Naoil qui est une belle gagnante et qui représente bien ce que j'attends d'un gagnant de Koh-Lanta. En tout cas, mon parcours, il est top. J'ai quand même accru mon nombre de victoire et j'ai préservé ma flamme de l'exctinction, ce qui est la chose la plus difficile à Koh-Lanta. Et surtout, j'ai reçu un soutien sans faille de votre part durant tous les épisodes et la diffusion, chose que je n'avais pas eu dans les précédentes aventures. Ce soutien, pour moi est la plus belle chose que je pouvais avoir dans Koh-Lanta. Il y aura surement d'autres aventures qui vont se mettre en place. Restez connectés.