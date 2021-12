On le sait tous: sans les affaires de tricheries, Claude serait le grand gagnant de cette saison des légendes de Koh-Lanta. Il a été privé de son titre et des 100.000 euros qui vont avec.

Le candidat emblématique de l'émission a été accusé d’avoir participé à des dîners clandestins ou d'avoir menacé de faire grève pour un pain au chocolat. Alors qu'on l'accuse de tricheries dans plusieurs médias, Claude Dartois a décidé de mettre les points sur les "i" ce vendredi 17 décembre en postant un message sur son compte Instagram.

"Ce soir, je m’adresse à vous qui me soutenez et suivez depuis tout ce temps. Je vois encore sortir dans les médias beaucoup de #fakenews", écrit-il. "Je ne souhaite pas rentrer dans une justification permanente et souvent inutile, tant les informations sont farfelues. Certains vont même jusqu’à inventer qu’ils m’ont eu au téléphone."

Pas de plainte contre la production

Ces derniers jours, on a pu entendre ou lire que l'ex-candidat conteste la décision de la production de ne pas prononcer de vainqueur alors qu’il a remporté le vote du jury final et qu'il pourrait réclamer les 100 000 euros, Claude répond: "Alors pour faire court, je ne suis en guerre avec personne", assure-t-il. "Ni la production, ni TF1, je ne compte porter plainte contre personne, je respecte le travail et la décision de ALP et Alexia Laroche-Joubert."