Le chouchou de la dernière saison de Koh-Lanta a boosté les audiences de Fort Boyard, au plus haut depuis 2009 !

Ses fans - et ils sont innombrables - attendaient son retour de pied ferme. Après avoir été évincé de la finale de Koh-Lanta (Naoil lui avait préféré Inès), Claude (Dartois, son nom de famille que personne ou presque ne connaissait jusqu’ici) a fait son grand retour sur les petits écrans ce samedi sur… France 2. C’est que le chauffeur de maître n’a pas hésité à passer du privé au public pour la bonne cause puisque dans la première émission de la 31e saison de Fort Boyard, il se battait pour l’association Les bonnes fées. Un retour gagnant puisque les audiences de l’émission n’ont jamais été aussi bonnes - 3,51 millions de téléspectateurs - depuis 2009.

Remonté à bloc, le quadra avoue avoir eu envie de participer à toutes les épreuves et trépigner d’impatience à chaque fois qu’il avait à passer son tour, laissant sa place à ses coéquipiers, à savoir l’ex-miss Camille Cerf, Miss France 2020, Clémence Botino, le chanteur Tom Leeb et l’humoriste Booder.

"Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance…" confiait d’ailleurs Tom Leeb dans une interview.

Pour Claude, c’est donc un rêve se gosse qui s’est réalisé, comme il le confiait au Figaro. "J‘ai été émerveillé. À la télévision, quand j’étais petit, tout paraissait gigantesque et en arrivant, je me suis rendu compte que c’était plus petit que je le croyais. J’ai pris du plaisir à regarder chaque recoin, les escaliers, les différents passages, la construction de l’édifice…"