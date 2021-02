Considéré comme l'un des meilleurs aventuriers de l'histoire de Koh-Lanta, Claude Dartois est le recordman des victoires avec 17 succès en épreuves individuelles, dont deux orientations et une victoire sur les poteaux. Malgré ces performances et sa place de finaliste à deux reprises (Vietnam et La Revanche des héros) sur ses trois participations (il a aussi bataillé, échouant aux poteaux, à l'île des héros), Claude n'est jamais parvenu à remporter les 100 000 euros.

Il n'empêche que l'aventurier bénéficie d'une aura et d'un capital sympathie énorme aux yeux du public. En témoigne ses fans qui décrivent le trentenaire comme "indépendant et autodidacte. Il s'est construit tout seul après le décès prématuré de sa maman alors qu'il n'avait que neuf ans... Habitué à être seul, Claude n'a pas appris l'art de la diplomatie... Enthousiaste, fonceur, impulsif, explosif même, Il manque parfois de tact et dit les choses crûment! Très débrouillard, ce chauffeur de maître travaille pour des clients fortunés."

Pas avant 2022

Entre cette force physique et ce fin stratège se cachent aussi un mari en or et un papa poule. Bref, le profil idéal -surtout qu'il est aussi fort suivi sur les réseaux sociaux- pour faire de lui le nouveau monsieur de la télévision sur TF1. La papesse de la production, Alexia Laroche-Joubert, a d'ailleurs fait une annonce en ce sens à Télépro. "Le projet est toujours dans les tuyaux. C'est un programme qui allie dépassement de soi et dépaysement."

Mais, en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, ce fameux programme n'est pas près d'arriver sur nos antennes. "Le tournage se tourne à l'étranger, ce qui est impossible pour l’instant, confesse la directrice d’Adventure Line Productions (qui produit Koh-Lanta), toujours à Télépro. "Sa diffusion me semble compromise pour 2021"

Réflexion étonnante, sachant qu'un Koh-Lanta All Stars, célébrant les 20 ans du jeu, devrait pourtant être tourné courant 2021. "2021 est une année symbolique pour Koh-Lanta. C’est l’année de son vingtième anniversaire, conclut l'ancienne productrice de la Star Academy. Mais le casting n’a pas encore commencé pour cette saison".