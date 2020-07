Depuis sa participation à la dernière édition de Koh-Lanta, Claude bénéficie d’une aura énorme auprès des téléspectateurs et des internautes. Ceux-ci n’ont toujours pas digéré qu’il ne remporte pas le jeu de TF1.

Depuis, ses moindres faits, gestes et paroles sont traqués. Ses envies aussi. Sans surprise, il avait déjà confié qu’il se verrait bien enfiler la chemise de Denis Brogniart pour lui succéder et présenter Koh-Lanta. Mais ce n’est pas tout. Après sa participation à Fort Boyard, il a confié à Télé-Loisirs qu’il ne dirait pas non si on lui proposait d’intégrer le fort. "Si un jour, on me proposait d’incarner un personnage, ça me ferait très plaisir. Mais là, pour ma première fois sur ce lieu mythique, je voulais être candidat", a-t-il dit, lui qui rêvait de participer à l’émission. On verra bien vite comment il s’en est sorti puisque sa participation sera à l’antenne sur La Deux comme sur France 2, le 11 juillet prochain. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que Claude a été fidèle à lui-même, jusqu’au-boutiste.