Après sa défaite en finale, des téléspectateurs se sont mobilisés en sa faveur. Une proposition déclinée par l’aventurier.

Stupeur vendredi soir, Claude, l’aventurier parfait aux yeux de nombreux téléspectateurs, a trébuché lors de la dernière marche vers la finale de Koh-Lanta. En lutte avec Naoil sur les mythiques poteaux, il a été distrait une fraction de seconde et a chuté. Tandis que beaucoup pensaient que l’ex-boxeuse allait jouer la carte du mérite pour le repêcher afin de se présenter avec lui devant le jury final, c’est Inès qui a eu ce privilège.

Cette défaite de Claude et le choix de Naoil, lauréate de cette édition, sont restés en travers de la gorge de nombreux fans de l’émission. Non contents de critiquer le sort réservé au dernier représentant des héros, certains se sont mobilisés en sa faveur. Ils ont lancé des cagnottes. Sur la seule plateforme Leetchi, il y a plus de 150 occurrences. Si pour la très grande majorité d’entre elles, le compteur affiche toujours zéro, certaines rassemblent quelques dizaines à une centaine d’euros. Et l’une d’elles, plus de 2500 euros.

Dès la défaite de Claude sur les poteaux, les administrateurs de Leetchi se sont engagés à ce que ces initiatives ne soient pas détournées et que les dons reviennent bien à l’aventurier : “Pas de panique ! Notre équipe de lutte contre la fraude veille à ce que les fonds collectés pour le GOAT (Greatest Of All The Time, le plus grand de tous les temps, surnom attribué au candidat du jeu de TF1, ndlr.) lui reviennent de droit”.

Des précautions qui ne seront pas nécessaires puisque, dans la journée de samedi, Claude s’est exprimé via Twitter. “Merci de votre soutien ! Je ne m’attendais à cet élan de solidarité, a-t-il écrit. C’était la folie hier soir mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin.”

Jusqu'au bout, Claude, bien que très stratège et parfois un peu arrogant aux yeux de certains, aura fait preuve d'une grande sportivité.

Pas rancunier pour un sou, il ne dirait pas non à une quatrième participation au jeu d'aventures de TF1. " Il y aura sûrement d'autres aventures qui vont se mettre en place. Restez connectés, a-t-il posté sur Instagram. Ma famille en a marre que je parte comme ça mais c'est une aventure qui est particulière. Quand on te la propose, c'est difficile de refuser. Après, ça dépendra de quand on me la proposera. Ça dépendra aussi de mon état de forme. Évidemment, j'aurais toujours envie de la faire. Pour remettre toutes les victoires et ma flamme en jeu."





Toujours très ambitieux, il se verrait même bien enfiler le costume - plutôt la chemise - de Denis Brogniart pour présenter l'émission. "Ça serait une nouvelle expérience d’autant plus que je connais bien le jeu" , a-t-il dit à TV Mag avant d'ajouter: "Mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge."