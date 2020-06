Ce vendredi, Claude, Inès et Naoil vont tout donner pour remporter le jeu d’aventure.

Ce vendredi soir, la boucle sera bouclée pour Koh-Lanta : L’île des héros. Après une épreuve d’orientation réalisée sous un soleil brûlant, Claude, Inès et Naoil ont décroché leur ticket pour les poteaux de Koh-Lanta. Qui sortira vainqueur de cette saison après la décision du jury final ? Voici nos pronostics !

À quelques heures de la finale, Claude, grand favori de cette saison et dernier héros de l’aventure (c’est sa troisième participation à Koh-Lanta), s’avère plutôt "confiant". "J’enchaîne les victoires. Je suis donc dans un confort psychologique assez bon", explique celui qui est pourtant passé plusieurs fois à côté du succès ultime, perdant lors du vote final. "J’ai participé deux fois aux poteaux. Je sais à quoi m’en tenir. C’est l’épreuve que je préfère. J’arriverai à tenir plus de deux heures et demie sans problème."

La casquette de héros qu’il a portée pendant toute cette saison a, selon lui, été un inconvénient qui aurait pu lui coûter son aventure. "On était beaucoup moins nombreux que dans les autres tribus. C’est une double casquette et donc une double pression. Pour moi, c’était vraiment un handicap…"

Habitué du jeu, l’homme de 40 ans n’a pas hésité à partager son savoir et son savoir-faire avec les nouveaux venus de l’émission d’aventure pour qui il était un véritable dieu vivant. "J’ai peut-être servi d’exemple parce que je connaissais bien le jeu. Je me suis mis dans une position qui ne pouvait pas les déranger dans leur aventure. J’ai voulu m’intégrer sans faire de l’ombre à personne. La bonne intégration est primordiale."

Qu’est-ce qui vous donne la force de continuer ?

"La passion pour ce jeu, le fait de savoir que je peux y arriver et l’envie de ramener la victoire à la maison. Mon fils est très fier de son papa. Il me dit que je suis super fort (rires) . J’ai aussi eu la chance d’être soutenu par le public. Ça m’émeut beaucoup. Je suis touché par les messages qu’ils m’envoient."

Quelle que soit l’issue de cette finale, si la production de Koh-Lanta vous propose de participer à une saison de plus, que diriez-vous ?

"J’accepte directement ! S’il faut encore montrer que c’est moi le plus fort, je le ferai !"

Chances de gagner : 90 %

Ses forces : Claude est vu comme le dieu de Koh-Lanta, celui qui mérite enfin de remporter la victoire. Champion des épreuves, il est admiré de tous ses camarades. Habitué du jeu, il en connaît tous les rouages, même ceux des poteaux. Il a partagé son expériences avec les autres.

Ses faiblesses : Peut-être part-il trop confiant. Il sait qu’il est le meilleur et ne s’en cache pas. On lui reproche son côté directif et colérique. Souvent proche de la victoire, la chance n’a jamais tourné en sa faveur jusqu’ici…