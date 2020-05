Le héros de Koh-Lanta était sur Radio Contact, ce mardi matin.

Toujours en lice dans Koh-Lanta: l'île des héros , Claude n'est pas encore arrivé au bout de l'aventure qu'il a déjà tout gagné. Les téléspectateurs le voient comme le maître du jeu, celui qui mériterait de remporter la victoire. Ce mardi matin, l'aventurier était au micro du Good Morning de Radio Contact pour répondre aux questions d'une Maria del Rio totalement conquise. " Je suis hyper en admiration de toi, de ton incroyable parcours ", lui lance l'animatrice.

" Je reçois beaucoup de messages, de bienveillance, tous les jours. Je vais bien. On est satisfait que l'émission fonctionne et que l'image qu'on donne est bonne ", déclare Claude. " Avoir conquis le coeur des téléspectateurs, c'est ma plus belle victoire. "

En trois participations à Koh-Lanta, l'aventurier n'a jamais décroché la victoire. " Dix ans se sont passés entre la première participation et celle-ci. Je suis papa depuis cinq ans. J'ai mûri. Je ne connaissais pas l'émission au début. J'étais dans la découverte totale ", explique celui qui se trouve fidèle à lui-même à l'écran. " C'est assez proche de ce que je suis maintenant mais, la tournure de l'aventure m'a amené à avoir une empathie différente par rapport aux gens. Cette fois, la configuration me convenait plus. J'étais plus détaché, plus relax. "

Véritable exemple pour les jeunes, Claude dit " accorder plus d'importance à l'image qu'au chèque final , même si celui-ci peut améliorer le quotidien ". " Je suis venu cette année pour me faire plaisir et pour que mes fils soient fiers de moi. "

Celui qui a gardé de bons rapports avec ses camarades de Koh-Lanta n'a rien changé à sa vie à la sortie du jeu d'aventures. " Je suis toujours chauffeur particulier. Je resterai toujours celui que je suis. La popularité ne change pas grand chose. "