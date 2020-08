A ce jour, près de 400 candidats différents ont participé à l’émission de TF1. Absolument tous méritent le respect. De la malheureuse Charlie qui, en 2016, n’a pas disputé une épreuve (abandon médial dès le premier épisode) à l’invincible Claude, tous se sont embarqués dans l’aventure Koh-Lanta, prêts à braver l’éloignement de leur famille,, les nuits sans sommeil, la redoutable faim et les épreuves sportives ou d’adresse. Sans oublier les coups tordus de certains concurrents, les stratégies diaboliques des uns et des autres et toutes les surprises que la production et les aléas du jeu leur ont réservé. Bref, ils en ont tous bavé. Mais certains plus que d’autres ont marqué à jamais le jeu qu’anime par Denis Brogniart. Ils ont écrit la légende de Koh-Lanta et méritent le titre de héros des héros. Nous en avons sélectionné dix.

Claude le champion

À tout seigneur, tout honneur. Claude est bien LE héros de Koh-Lanta. Il cumule les records : 17 victoires individuelles (dont 7 pour sa participation en 2010, performance jamais égalée) et trois participations aux poteaux (dont un succès en 2012). Deux fois finaliste, il n’a cependant jamais remporté l’aventure. En revanche il a conquis le cœur des téléspectateurs dont il est désormais le chouchou. Franc du collier et peu diplomate, c’est en revanche un habile stratège. Il se verrait bien un jour prendre la place de Denis Brogniart à la présentation de l’émission.

© ALP

Clémence la guerrière

Ne vous fiez pas à son visage d’ange, Clémence est une battante et une aventurière hors pair. Lauréate de la 5e saison en 2005, elle a récidivé 13 ans plus tard en remportant Le combat des héros disputé en 2018 (en 2008, sa participation s’est achevée juste avant la réunification). Elle est à ce jour la seule à avoir gagné deux fois le jeu de TF1. Mannequin et animatrice télé, elle est en couple avec Mathieu Johann, demi-finaliste de la 4e saison de la Star Academy.

© D.R.

Freddy l'aventurier

En quatre participations, Freddy l’ingénieur n’est jamais parvenu à gagner son ticket pour la finale de Koh-Lanta. Incompréhensible pour les téléspectateurs. Car pour beaucoup, ce Nordiste est l’aventurier parfait, capable d’allumer le feu en 15 minutes (du jamais vu avant 2014) et de transformer quelques bouts de bambou en table Ikea (bancs compris) pour le plus grand confort et bonheur de ses coéquipiers. Un savoir-faire jamais égalé depuis. À nouveau sollicité pour participer en 2019, il avait dû décliner pour des raisons personnelles mais se disait toujours partant pour retenter l’aventure.

© D.R.

Maud la Belge

Depuis son lancement, 10 Belges ont tenté l’aventure Koh-Lanta. Le premier à s’y être frotté s’appelait Maxime. C’était en 2011. Puis il y a eu Marie et le stratège Javier (également dans le Combat des héros) ; Gabriel, Sandro Manu et Nicolas. Sans oublier Marie et Pholien au printemps dernier. Et surtout Maud, lauréate de l’édition 2019 et doyenne des gagnants du jeu puisqu’elle avait 50 ans au moment de sa victoire.

© D.R.

Moundir l'impulsif

Personne n’a oublié Moundir dont les coups de sang et les punchlines ont rythmé ses participations à Koh-Lanta en 2003, 2009 et 2014. Sa forte personnalité lui a permis de se faire une place à la télévision. Après avoir eu sa propre émission pendant quelques années (Moundir et les apprentis aventuriers), on a aussi pu le voir comme personnage dans Fort Boyard ou encore aux côtés des Marseillais.

© D.R.

Jade l'intouchable

Lauréate ex aequo avec Kévin de la 7e saison disputée aux Philippines, Jade affiche un palmarès dont rêveraient la plupart des candidats. Elle détient le record féminin du plus grand nombre de victoires individuelles avec 9 succès en seulement deux participations. Elle est aussi la seule à avoir gagné à deux reprises l’épreuve des poteaux dont elle détient aussi la meilleure performance depuis qu’ils sont munis d’un dispositif pour en rétrécir la surface. Elle a tenu 4 h 30 ! De quoi forcer l’admiration de tous. C’est peut-être pour cela qu’en 15 conseils auxquels elle a assisté, jamais personne n’a voté contre elle. Là aussi, une performance unique.

© D.R.



Teheiura le sage

La dernière saison de l’aventure de TF1 l’a à nouveau démontré, Teheiura dégage une aura particulière. De par sa gentillesse et l’esprit d’équipe dont il ne se sépare jamais, quitte à ce que cela lui joue parfois de très mauvais tours. Lui-même n’a toujours pas compris pourquoi il n’a pas joué son collier d’immunité qui lui aurait valu de poursuivre le jeu avant l’été… Cela ne l’empêche pas d’être un redoutable concurrent, tant sur le plan mental que sportif. Son statut de deuxième recordman des victoires individuelles derrière Claude en atteste.

© D.R.

Amel la reine des poteaux

Vous souvenez-vous du vainqueur de la deuxième saison du jeu d’aventure de TF1 ? Il s’agissait d’Amel, la première femme à s’imposer. C’était en 2002, au Costa Rica, face à Nicolas malheureusement décédé cette année. C’est aussi la première édition où a été introduite la désormais mythique épreuve des poteaux sur lesquels Amel est restée pendant 5 h 16. Un record qui tient toujours ! C’est également la seule épreuve individuelle gagnée par Amel lors de cette édition.

© D.R.



Marc au grand coeur

Ne serait-ce que pour la beauté du geste Marc se doit de figurer parmi les héros de Koh-Lanta. Lorsqu’il remporte la 14e édition, diffusée en 2015, il annonce reverser les 100 000 euros remportés à une association, Terre de Vie, ce qu’il a fait. Un projet longuement mûrit puisqu’il a confié avoir pris cette décision avec son épouse avant même sa participation à l’aventure. Il a aussi marqué cette saison en dévoilant à l’avance le résultat d’une des émissions. Un geste pour signifier son mécontentement à l’égard de la production qui n’a pas diffusé une séquence dans laquelle il rendait hommage à son frère en lutte contre le cancer qui l’emporte peu après. Marc est le recordman du feu le plus vite allumé : moins de deux minutes.

© D.R.

Grégoire, de la rue au sommet

Curieux destin que celui de Grégoire, vainqueur du Choc des héros en 2010 après avoir participé à la 7e saison tournée trois ans plus tôt à Palawan, aux Philippines. À l’époque, le jeune homme était SDF. Il vivait dans sa voiture, par choix a-t-il expliqué. Après avoir remporté l’aventure, il a troqué la rue pour une vie en appartement et une famille. Il est aussi le premier aventurier de Koh-Lanta à avoir réussi à faire du feu, c’était lors du Choc des héros qui l’a vu triompher de Freddy sur les poteaux après un duel de plus de 4 heures.

© D.R.

Ils sont aussi inoubliables

Ce n’est pas un livre mais une encyclopédie qu’il faudrait pour évoquer tous les moments marquants du jeu d’aventure de TF1. Entre exploits sportifs, craquages de nerfs, stratégies machiavéliques, beaux gestes et coups de foudre, il y en a pour tous les goûts. Certains candidats se sont aussi démarqués par leurs exploits ou à travers une personnalité pour le moins singulière.

Comment ne pas citer Raphaël qui, en 2004, est parvenu à capturer un requin avec un simple filet et un couteau ? Ou encore Mohamed qui, l’année suivante, est parvenu à trouver une chèvre, bien décidé à en faire son ordinaire ?

Avec le Luxembourgeois Dylan, c’est le chic qui s’est invité dans la survie. Mais que lui est-il donc passé par la tête pour se présenter au début de l’aventure chaussé de mocassins Gucci ? Trois jours plus tard, il était déjà remercié par le conseil. On peut se poser la même question pour Gégé (65 ans !) qui a participé à la 11e saison en ayant appris à nager quelques jours avant le début du tournage ! Deux ans plus tard, il récidivait en participant au concours Splash, le grand plongeon, toujours sur TF1, avec à la clé, un plat mémorable…

En 2012-2013, Koh-Lanta Malaisie a donné lieu à un geste inattendu. Lors de la course d’orientation, Phil parvient à trouver le poignard qui donne accès aux poteaux. Mais il ne le garde pas, ne s’estimant pas méritant. Il le remet à Vanessa. En 2014, sur La nouvelle édition, il termine 2e des poteaux mais n’ira pas en finale.

Que dire enfin de Julie, l’improbable candidate de L’île au trésor (2016) et du Combat des héros (2018) qui chantait du Disney et du Céline Dion à tue-tête ? La jovialité et l’espièglerie de l’ex-assistante dentaire n’ont pas fini de surprendre. Cela ne l’a pas empêchée de rester 30 jours dans l’aventure lors de sa première participation et de passer 8 jours en solitaire sur l’île de l’exil, la nouveauté de 2018.