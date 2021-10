Si Claude Dartois a gagné le coeur de nombreux téléspectateurs au fil de ses participations à Koh-Lanta, son comportement parfois arrogant ou moralisateur déplaît à certains. D'anciennes participantes de l'émission de TF1 dénonçaient d'ailleurs récemment son attitude irrespectueuse et manipulatrice.

Il y a quelques jours, c'est une autre révélation qui agitait l'univers de Koh-Lanta: celle de prétendus "pactes financiers". Mohamed, aventurier de la saison 5, expliquait sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste qu'ils avaient été cinq participants à se partager les gains remportés par Clémence Castel, gagnante à l'époque. Une révélation qui a étonné de nombreux téléspectateurs. Certains ont alors imaginé que de telles alliances financières auraient pu se reproduire dans les saisons suivantes, et ont été jusqu'à accuser Claude Dartois d'avoir conclu un pacte avec Phil ou Coumba lors de la saison actuellement en cours de diffusion, "Koh-Lanta, la légende".

Interrogé dans Télé 7 jours ce lundi, le principal intéressé a réagi à ces rumeurs, affirmant qu'il n'avait jamais été au courant de telles combines. "Je vise les poteaux. Le titre aussi, bien évidemment. Cependant, je ne me fais pas d'illusions. J'avance au fur et à mesure. Je m'adapte en fonction du déroulement du jeu, sans avoir d'alliance prédéfinie. J'attends pour me positionner", a-t-il expliqué.

Une stratégie qu'il dit avoir encore adoptée dans la saison 2021: "Quand bien même j'aurais des affinités avec d'anciens participants, je n'ai monté aucune alliance avant de partir. Koh-Lanta, c'est un jeu. Il faut savoir désamorcer les pièges et accepter de se faire sortir si on a mal joué. Au final, nous sommes tous au même niveau".