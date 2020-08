Le producteur et DJ bruxellois rêvait des fauteuils rouges. Il s’y installera avec Typh Barrow, BJ Scott et Loïc Nottet.

C'était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais chose faite : les nouveaux coachs de The Voice Belgique sont connus. Typh Barrow rempile, BJ Scott signe son retour, Loïc Nottet passe de l’autre côté du rideau et Henri PFR complète l’équipe. Alors qu’il a toujours 36 projets sur le feu, le producteur et DJ bruxellois fini par dire oui à la RTBF qui avait déjà tenté de le convaincre par le passé. “Ils m’avaient déjà contacté voici quelques années mais je me trouvais trop jeune, pas assez légitime. Je n’avais pas assez d’expérience et travaillé avec des chanteurs”, dit-il.