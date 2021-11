C'était il y a 20 ans, Loft Story débarquait en France et la téléréalité est ensuite devenue un phénomène de société. Si elle a bien changé aujourd'hui, elle brasse toujours autant d'adeptes, d'audiences et... de millions. Les candidats sont même devenus des "professionnels de la profession" mais également des influenceurs incontournables pour les marques. Certains sont même aujourd'hui les nouveaux millionnaires. Afin de décrypter ce juteux business, Martin Weill est donc parti à la rencontre de ceux qui fabriquent la téléréalité, ceux qui y participent (comme ce policier devenu candidat puis influenceur) et même ceux qui l'étudient.

Profession: candidat ("gagner son argent en ne faisant pas grand chose")

Comme le précise un des experts et journaliste du reportage Télé-réalité: la nouvelle influence, "ce sont des professionnels de la télévision". Les casteurs de ce genre de programme sont même fortement sollicités pour aller chercher la perle rare. "C'est l’anarchie, c'est comme dans le football", confesse un casteur.

"On voit que plusieurs candidats ont une belle vie après, alors pourquoi pas moi?, lance une jeune candidate à un casting, convaincue de pouvoir gagner son argent en ne faisant pas grand chose. "Quand on passe à la télé, on a beaucoup d’abonnés sur les réseaux et ça ouvre d’autres portes." Tout le monde veut en effet son heure de gloire, les casteurs reçoivent en moyenne 5000 candidatures par nouvelle téléréalité. "C'est le candidat qui fait la télé", assure une casteuse. Même certaines mères de famille vont au casting avec leur progéniture pour les y encourager. "C'est dans l'air du temps d'y participer et on est derrière elle."

D'autres experts s'expriment encore sur le sujet, de journalistes à romancier en passant par une scénariste. "Le candidat de télé-réalité à une vraie culture de la télé car il a grandi avec. Ils sont extrêmement préparés et ils sont scénaristes d’eux-mêmes. C'est une sorte de formation de personnage par le personnage d’eux mêmes." La téléréalité étant l'air du buzz, du clash, des trahisons et des histories amour. Même en dehors de la télé. "La télé-réalité, c'est la sitcom des années 90" conclut un expert sur la question.

"Pas scénarisé, juste organisé"

"La téléréalité n'est pas scénarisée, simplement organisée", affirme un casteur de ce genre de programme. Vient alors le témoignage de Nathalie Andreani, qui s'est aujourd'hui lancé comme influenceuse de charme, qui évoque que la production des Anges voulait qu'elle se sépare de son compagnon puis se réconcilie avec lui (et ils y sont parvenus). Sans oublier que l'émission de téléréalité est considérée dans le milieu comme l’apothéose du montage. "On arrive à faire dire l’inverse de ce qu’ils veulent dire."

Un des journalistes (comme d'anciennes candidates ayant appelé au boycott) qui dénonce cela est Sam Zirah, youtubeur qui a sa propre chaîne où il décortique les coulisses de ce phénomène avec d'anciens candidats. "Il y a un fantasme de la télé-réalité" assure-t-il. Aujourd'hui, le business de la télé-réalité, c'est une industrie et un métier à part entière. Le candidat, c'est une star. Le candidat met debout les foules derrière leur smartphone. C'est incontestable." Une vraie usine même, où très peu sont toutefois suivis par des millions de followers (Nabilla en tête) donc cette notoriété là s'entretient.

La vie d'après... à Dubaï

"Influenceurs, aujourd'hui, c'est ça le graal", balance un nouveau candidat de téléréalité. "Et le graal pour les influenceurs, c'est Dubaï!" Si en parlant de téléréalité, on évoque souvent cette culture du vide comme le rappelle Martin Weil, "tout le monde ne sait pas convertir cette visibilité en monnaie" dixit Illan Castronovo (Villa des coeurs brisés, les Anges, Objectif reste du monde, etc.). On est des chefs entreprises."

Celui qui est suivi par plus de 1,7 million d'abonnés sur Instagram, roule en Ferrari et vit à Dubaï dans un appartement à 5000 euros de loyer par mois. Ou quand les Emirats Arabes Unis semblent être le nouveau paradis fiscal légal des influenceurs vu qu'il n'y aucun impôt sur le revenu. "Mais je m'y sens aussi en sécurité, explique celui qui gagne entre 50.000 et 100.000 euros par mois (2000 euros pour un story Instagram, 2200 euros sur Snapchat et 4500 euros pour une photo qui reste sur son profil pendant un mois). Ce n'est pas ici que tu vas te faire voler ta voiture!"

Comme les experts le répètent dans Télé-réalité: la nouvelle influence, ce sont les nouveaux télé-achats ou hommes/femmes sandwichs du placement de produits 2.0. Qu'ils peuvent faire jusqu'à 10 fois par jour... faites le calcul, les chiffres donnent le tournis. "Je suis une boutique en ligne entre guillemets, conclut Illan Castronovo. Et les marques mettent leur produit en vente chez moi et à vous de savoir ce que vous voulez dans mon magasin."

Dérives en cascades

Non seulement il vient d'être accusé d'agressions sexuelles sur mineure récemment (il a tout effacé sur son compte) mais ce candidat des Marseillais -comme d'autres- ne vendait pas forcément des produits bon pour la santé. Ils recommandent aussi parfois des arnaques. Ce qu'une lanceuse d'alerte a dénoncé, sachant que 86% des consommateurs ont déjà acheté un produit recommandé par un influenceur, en lançant un compte Instagram: vos stars en réalité. Elle y détaille les produits dangereux (comme un porte bébé) ou les fameux dropshipping (vente en ligne, souvent frauduleuse, où l'influenceur a pour seule mission de vendre le produit de la marque pour récupérer une marge).

Enfin, lors de la diffusion de ce reportage en mai dernier en France, Illan Castronovo avait fait polémique suite à ses propos sur Dubaï, "ville la plus instagrammable au monde" selon l'actuel candidat des Princes et Princesses de l'amour. Lorsque Martin Weill lui demande s'il peut comprendre que certaines personnes soient choquées de savoir qu’ils évitent les impôts en venant s’installer à Dubaï, la réponse d’Illan ne se fait pas attendre. "Non, parce que pourquoi on va critiquer un influenceur mais pas un serveur ou cuisiner ? Parce que le serveur ou le cuisiner qui vient ici il ne paye pas d’impôts non plus". De quoi mettre en rage les internautes. "Mais, le gars il est débile ou c’est comment ?", "Votre Illan qui compare un candidat de télé-réalité/influenceur à un serveur à Dubaï sur le fait qu'aucun des deux ne paye d'impôts à Dubai. Déjà depuis quand un serveur gagne entre 50000 et 100 000€ par mois ? Compare pas l'incomparable", "Déjà les gens qui vont habiter à Dubaï …. Ça me dégoûte !", pouvait-on ainsi lire, entre autres, sur Twitter, au sujet de cette ville déjà tant décriée et que l'influenceuse Marie s'infiltre dénonçait récemment. "J'ai rarement vu quelqu'un autant en dehors de la réalité que ces influenceurs vivant à Dubaï... (...) Il faut vraiment n'avoir aucune humanité. Scandaleux de qualifier ces gens d'humains."