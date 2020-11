Dans "Detto Fatto", émission de télé italienne destinée aux jeunes et proposant notamment des tutoriels pour différentes situations de la vie quotidienne, une séquence a particulièrement interpellé les téléspectateurs. Dans ce programme diffusé sur la chaîne publique RAI 2, une jeune danseuse professionnelle de pole dance explique, dans une mise en scène, "comment être sexy au supermarché". Vêtue d'un court short en cuir, Emily Angelillo se déhanche dans l'allée imaginaire d'une grande surface, en poussant un caddy.", précise-t-elle alors.

La jeune femme fait mine de se retrouver face à un rayon où le produit qu'elle désire se trouve trop haut. Elle détaille alors comment le saisir, en restant "séduisante". "Je ne vais pas commencer à escalader ou me balancer de manière maladroite. Je me positionne devant le produit, je porte mon poids sur l’avant du pied, en arquant le dos, j’allonge le bras et je prends le produit", explique Emily Angelillo, ajoutant que pour rendre la situation "plus intrigante", une jeune femme peut lever un peu la jambe en même temps.

Évidemment, cette séquence pour le moins stéréotypée a fait un fameux tollé. Après avoir reçu de nombreuses critiques, la chaîne RAI 2 s'est confondue en excuses dans un communiqué. "Les intentions n’étaient pas de véhiculer des stéréotypes négatifs envers la femme, que tout le monde est d’accord de blâmer et condamner. Le côté ironique a été surévalué pour devenir clairement offensant", a déclaré Ludovico di Meo, le directeur de la chaîne publique, précisant que la programme "Detto Fatto" voyait son avenir reconsidéré après ce bad buzz.

Sur Instagram, l'animatrice de l'émission a également présenté ses excuses, regrettant que "le ton comique et surréaliste" n'ait pas été compris. "J'ai toujours travaillé en proposant une image de moi-même très éloignée de celle de la femme objet, en essayant de briser les préjugés. Mais je suis l'hôte d'un programme, je prends une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé", a Bianca Guaccero écrit à ses abonnés.