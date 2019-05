La jurée de La France a un incroyable talent (qui a vu la victoire de la Voix de Johnny alias Jean-Baptiste Guégan récemment sur Plug RTL) nous confiait il y a peu ses regrets concernant l’émission phare qui débarque à la mi-juin sur TF1.

En effet, le célèbre et déjà culte Carpool karaoké - séquence diffusée dans l’émission Plan C de Camille Combal en France et inspirée du programme de James Corden sur CBS aux USA - lui a filé entre les doigts. "Vous retournez le couteau dans la plaie…, concède celle qui jouera Tatie Jambon en octobre au Voo Rire de Liège. Il se trouve que le producteur qui avait les droits les avait jusqu’à une certaine date. Et avant cette date, il m’avait demandé d’être le James Corden français. J’ai proposé le concept sur France 2 et ça ne les intéressait pas. Entre-temps, c’est Arthur qui a repris les droits. Et maintenant, c’est Camille Combal qui présente.

(...)