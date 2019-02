Julie Taton et son mari Harold

Après des vacances bien méritées en République dominicaine, c’est sur le chemin du retour en Belgique que Julie Taton fêtera la Saint-Valentin… seule ! "Je serai dans l’avion à ce moment-là. Je fêterai donc ça avec une coupe de champagne mais toute seule", sourit l’animatrice qui a tout de même prévu de se retrouver au restaurant avec son chéri pendant le week-end qui suit la fête des amoureux.

© Reporters GYS



Jacques van den Biggelaar et sa femme

Chez les van den Biggelaar, "c’est Saint-Valentin toute l’année !", déclare l’animateur d’I Comme sur RTL-TVI. "Avec ma femme, nous ne fêtons jamais la Saint-Valentin. Mais on va au restaurant à deux presque tous les vendredis soir et chaque week-end, on va à deux au cinéma." Chez eux, pas de cadeaux non plus le 14 février. Leur plus beau présent, c’est de passer un bon moment ensemble.

© Reporters GYS



Sara de Paduwa et son compagnon Pablo

L’animatrice des Associés fait partie de ceux qui trouvent que la Saint-Valentin est une fête "totalement commerciale". "Après 18 ans de vie commune, on ne fête plus la Saint-Valentin le jour J. Je trouve d’ailleurs la fête trop commerciale. On préfère se consacrer un ou deux week-ends en amoureux par an. Ça nous permet de déconnecter", confie Sara de Paduwa qui, elle aussi, se couche de bonne heure pour être en forme pour le 6-8 de La Une.

© JC Guillaume



Cyril Detaeye et Audrey

Cette année, le couple de VivaCité ne va pas mettre les petits plats dans les grands pour la Saint-Valentin. Enfin si, mais à la maison ! "Je vais cuisiner un bon petit repas pour Audrey", nous informe Cyril Detaeye. Les deux tourtereaux, qui se marieront prochainement au Mexique, préfèrent célébrer la fête des amoureux tranquillement à la maison. "On n’a pas trop le choix. Vu que mon réveil sonne à 4h, on va dormir très tôt."

© JC Guillaume



Thibaut Roland et Anne Ruwet

Pour Thibaut Roland et Anne Ruwet, cette Saint-Valentin sera nostalgique. Le chroniqueur d’On n’est pas des pigeons et la journaliste sportive de RTL-TVI se préparent un petit restaurant en amoureux pour le jour J. "On retournera souper au même endroit que lors de notre premier rendez-vous", explique Thibaut Roland qui a annoncé qu’il avait emménagé dans l’appartement bruxellois de sa compagne en 2019.