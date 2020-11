Mardi, tous les regards seront tournés vers les États-Unis. Donald Trump conservera-t-il sa place à la Maison Blanche ou laissera-t-il son trône au démocrate Joe Bidden ? L’heure est aux pronostics…

Afin de suivre l’événement depuis la Belgique, les chaînes belges ont mis en place un programme spécial élections US. Ce lundi, Tatiana Silva consacrera le magazine Exclusif au président le plus controversé de l’histoire des États-Unis : Donald Trump. Un reportage inédit retracera la vie et la carrière de l’homme aux multiples facettes. Il tentera également de décrypter le personnage grâce à de nombreux témoignages de ceux qui l’ont côtoyé quotidiennement. En fin d’émission, Tatiana Silva recevra François Durpaire, spécialiste des États-Unis et auteur de plusieurs ouvrages dont la première biographie en langue non-anglaise de Barack Obama, sur son plateau.

Une édition spéciale du RTL Info prendra, elle, place mercredi, dès 5h30 et jusqu’à 8h30 sur RTL-TVI, afin de suivre au plus près les résultats des présidentielles.

Du côté de la RTBF, les différentes éditions du JT décortiqueront les enjeux et les grandes étapes de la campagne avec les correspondants sur place. Les documentaires La démocratie du dollar et Les sacrifiés de la santé seront diffusés le lundi soir sur La Trois. Le lendemain, la même chaîne sera à nouveau totalement dédiée aux élections américaines avec un CQFD long format, présenté par Arnaud Ruyssen et Catherine Tonero, et un documentaire Trump est-il (vraiment) fou ?

De 23h30 à 6h, les téléspectateurs pourront suivre l’événement en direct grâce à La nuit américaine. Mehdi Khelfat en duplex depuis Paris, Eric Destiné en Floride, Aurélie Fogli au Texas et Alice Debatis dans le Minnesota, uniront leurs forces pour analyser le dépouillement des résultats, état par état. Les résultats de la présidentielle seront décortiqués par la suite dans un CQFD Spécial résultats.