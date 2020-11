Plus que quelques heures avant de connaître les noms des candidats de ce Koh-Lanta: les 4 Terres qui grimperont sur les mythiques poteaux du jeu. Ce soir, ce sont Loïc, Alexandra, Dorian, Brice et Lola qui s'affronteront lors de l'épreuve d'orientation, où deux derniers aventuriers seront éliminés. Comme lors de la dernière saison du jeu d'aventure, la finale serait diffusée en deux parties, l'épreuve des poteaux et le nom du vainqueur n'étant dévoilés que la semaine prochaine.

C'est en effet lors d'un direct le 4 décembre que Denis Brogniart dépouillera les ultimes votes de l'aventure. Cela se fera à huis clos, seuls les candidats seront présents sur le plateau de TF1, sans leurs proches et sans public. Une exception a cependant été annoncée. Les parents de Bertrand-Kamal, le candidat décédé d'un cancer le 9 septembre dernier seront invités en mémoire de leur fils, tant apprécié par ses camarades d'aventure et par Denis Brogniart . Un hommage sera également rendu à Bertrand-Kamal durant le direct.

Le suspens est encore entier concernant le nom du futur vainqueur de ce Koh-Lanta: les 4 Terres. Et il risque de durer, quand on sait que les bulletins de vote dépouillés par Denis Brogniart sont triés avant d'être placés dans l'urne de la finale et mis sous scellés. Cette petite manipulation permet évidemment de tenir les spectateurs en haleine pendant un moment, avant que le dépouillement marque un réel avantage pour l'un des candidats.