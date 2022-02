est terminé depuis deux mois seulement, mais les fans de l'émission ont déjà rendez-vous ce mardi 22 février pour la suite, intitulée

Ce samedi, le présentateur emblématique Denis Brogniart a été questionné sur RFM au sujet de ces longues semaines de tournage, durant lesquelles il ne peut voir sa famille.



"Une émission, c’est 40 jours. Donc le tournage dure 40 jours pour nous […] Moi j’arrive cinq jours avant et je repars quatre jours après. Globalement, c’est 50 jours", confie ainsi le présentateur.

Durant ces 50 jours loin de la France, Denis Brogniart ne peut évidemment pas revenir voir sa femme Hortense et leurs trois enfants, Blanche (12 ans), Violette et Lili (des jumelles de 14 ans). Ni son fils Dimitri, 19 ans, né d'une précédente relation. Mais comment la famille fait-elle dès lors pour tenir le coup, avec cette distance durant une si longue période? Denis Brogniart explique que tous vivent assez bien la situation.

Et il s'explique. "Mes enfants sont nés, je faisais déjà Koh-Lanta [..] En Polynésie, on avait douze heures de décalage horaire. Moi, je prenais mon petit-déjeuner, et eux leur dîner. On a à la maison une caméra avec un grand-angle, ce qui permet à toute la famille de manger ensemble." Des rendez-vous par vidéo qui permettent de garder le contact et qui s'avèrent souvent instructifs: "Quand on est loin, on parle plus. Et on a parfois des conversations et des réflexions plus profondes. On enlève le superflu et ça a du bon", conclut le présentateur.