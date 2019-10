La semaine dernière, Frank Leboeuf a été comparé à Hitler dans l'émission de Cyril Hanouna.

Ces accusations proviennent de Thierry Samitier, qui n'a pas tenu sa langue en poche sur la plateau de Touche pas à mon poste. Il a comparé Frank Leboeuf à Hitler.

Ce lundi, le comédien a posé une vidéo sur son compte Instagram pour annoncer qu'il compte porter plainte contre l'acteur après ses propos calomnieux.

"Bonjour, je tenais à tous vous remercier pour votre énorme soutien et vous dire qu’après les propos calomnieux de Thierry Samitier sur TPMP, je vais bien sûr déposer plainte", déclare-t-il face caméra. Et d'ajouter : "Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur scène ou sur vos écrans".