Réagissant à la polémique entourant les propos de Lilian Thuram au sujet du racisme et du sentiment de supériorité des Blancs sur les Noirs, Pierre Ménès a à son tour tenu un discours qui n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Jugeant que le véritable problème dans le milieu du football est le "racisme anti-blanc", le consultant sportif de Canal+ a soulevé une véritable vague de protestation.

"J'invite les gens à prendre leur voiture et à aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. (...) Comptez les Blancs sur le terrain... En général, il y a le gardien de but et l'arrière-droit", a expliqué le journaliste français, s'attirant les foudres de plusieurs personnes présentes sur le plateau.

Face à la réprobation de ses confrères, Pierre Ménès a justifié ses propos, ne revenant toutefois pas sur ces derniers. "Je vais vous donner un exemple très précis, celui de mon fils. J’ai essayé de le mettre au foot, il n’avait aucun talent. Mais au bout de deux fois, il a voulu arrêter. Il m’a dit ‘papa on ne me parle pas, on ne me dit pas bonjour, on ne joue pas avec moi, on ne prend pas la douche avec moi…", a raconté le journaliste afin d'illustrer les "inégalités" qui existeraient selon lui dans le milieu du football.

La sortie de Pierre Ménès a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux, certains choisissant de tourner en dérision les propos du consultant sportif.