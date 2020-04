Le confinement ne convient pas à l’actrice qui pleure tous les jours parce qu'elle doit aussi jouer le rôle de la maîtresse d’école pour ses enfants.

Elle est au bord de la crise de nerfs et admet pleurer tous les jours, toute la journée. Invitée du Today Show à la télévision américaine, Drew Barrymore a dévoilé sa vie confinée avec ses enfants. Et ce n’est pas rose. Pourtant, l’actrice pensait plutôt bien s’en sortir au début, et avoir trouvé le moyen d’occuper correctement ses filles Olive, 7 ans, et Frankie, 5 ans. C’était sans compter sur l’école. “Elle a commencé et tout est parti en cacahuète, a-t-elle déploré. Être à la fois professeur, parent, gendarme et concierge, c’est le plus grand désordre que j’ai jamais connu dans ma vie.”

Elle n’est certainement pas la seule à vivre cette situation et à ouvrir aujourd'hui les yeux sur le rôle qu’endossent au quotidien les professeurs en temps normal. “Je ne pensais pas que je devais les respecter et les apprécier encore plus que je ne le faisais déjà”, a-t-elle déclaré à propos des enseignants, tout en se demandant si ceux qui ont des enfants parviennent à “survivre parce qu’ils travaillent avec les enfants des autres”.

En attendant de voir ses enfants reprendre le chemin de l’école avec soulagement, Drew Barrymore s’investit aussi dans la lutte contre le Covid-19. Elle a associé sa fondation Flower Beauty à des marques de cosmétiques et d’articles de mode d’autres stars comme Victoria Beckham et Gwyneth Paltrow, afin de récolter des fonds.