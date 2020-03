Les participants du Big Brother allemand n’ont aucune idée de ce qui se passe dehors.

À moins de vivre sur une île isolée personne n’ignore aujourd’hui la crise sanitaire qui secoue le monde. Personne sauf les résidents du loft de Big Brother, en Allemagne. Ils n’ont pas été mis au courant de l’évolution de la pandémie, a annoncé la chaîne Sat.1 qui prend le soin de préciser que chacun a été testé négatif au virus avant d’entrer dans la maison où a lieu le tournage de la téléréalité depuis le 6 février. Cependant, depuis plus d’un mois, à l’extérieur, la situation s’est aggravée. "C’est bien la preuve que le confinement est la solution", indiquent des internautes qui commentent ce qui se passe dans le programme.

Selon la production, les candidats ne seront pas mis au courant de l’évolution de la situation. Et pour les candidats appelés à rejoindre l’aventure en cours de route, des consignes très strictes leur ont été données : "Il est formellement interdit de raconter ce qui se passe à l’extérieur de la maison." Rappelons qu’en Allemagne, le coronavirus a déjà fait 10 morts et infecté plus de 7 000 personnes.