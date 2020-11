Spécialiste des théories du complot, Thomas Huchon dénonce le rôle joué par les plateformes comme Facebook et consorts.

Thomas Huchon est journaliste, réalisateur de documentaires et spécialiste des théories du complot. S’il est surpris par la forme du documentaire, il ne l’est ni par son contenu, ni par son procédé de fabrication, son financement ou les intervenants, à part l’un ou l’autre comme Philippe Douste-Blazy. Le médecin et ancien ministre de la Santé a d’ailleurs reconnu s’être fait avoir et a demandé vendredi de ne plus apparaître dans le film.

Le problème rencontré avec Hold-Up, explique Thomas Huchon, est que tout est méga multiplié. Il pointe un documentaire complètement fou, des gens en réseaux qui racontent n’importe quoi et des réseaux sociaux qui permettent le financement et la diffusion de cela. "Il y a un engouement poussé par les algorithmes qui fait que tout ça a une audience dingue. Le temps qu’on le regarde, que l’on fasse un travail sérieux et qu’on le déconstruise, nous aurons perdu la bataille, déplore-t-il. Parce qu’il n’est pas possible de prouver que quelque chose qui n’existe pas n’existe pas."