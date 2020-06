Pour avoir accès au fameux fort, l'équipe de production a du proposer des solutions.

Comme toutes les émissions, Fort Boyard a du s'adapter. L'émission présentée par Olivier Minne avait annoncé que certains personnages n'étaient pas renouvelés pour cette nouvelle saison, nos confrères du Figaro nous apprennent d'autres changements au sein du fort.



En plus de la disparition de certaines épreuves, comme l’épreuve du combat dans la boue, les candidats, comme Claude ou Moussa de Koh Lanta, ne vont plus courir plus dans le fort pour se rendre aux épreuves: c'est Passe-Partout qui amènera les courageux devant les cellules.

Certaines épreuves seront aussi aménagées pour éviter la présence de 2 candidats dans la même cellule. La mythique épreuve finale a aussi dû être revue: il sera désormais interdit de porter un autre pour rapporter plus de boyards sans oublier que des séparateurs ont été installés dans la fameuse fontaine pour éviter que les candidats ne touchent les mêmes boyards !