Le 10 février prochain, Ingrid Franssen lancera sa première chaîne Youtube intitulée Sans chemise, sans pantalon. Un espace vidéo consacré à sa première émission digitale consacrée à la sexualité. " C’est une envie que j’avais depuis longtemps. Quand j’étais animatrice sur RTL-TVI, j’avais tourné plusieurs pilotes d’émissions sexo mais ceux-ci n’avaient pas abouti à quelque chose de concret. C’était un sujet trop touchy pour la chaîne parce que la question de la sexualité était abordée de façon franche et pas avec des chiffres comme Mariés au premier regard, par exemple ", explique l’animatrice de la Nosta Family sur Nostalgie.

Dans ces capsules vidéo mensuelles de 7 minutes, Ingrid Franssen discutera, sans tabou, d’un sujet sexo en compagnie d’un psychologue, d’une sexologue et d’une personnalité invitée. Indiscrétions, analyses et conseils, ceux-ci tenteront de répondre à toutes les questions qui leur seront posées.

Contre toute attente, c’est Iris Mittenaere, ex-Miss France et ex-Miss Univers, qui donnera le coup d’envoi de cette série Youtube qui démarre dans un boudoir clandestin, un écrin dédié à la sensualité féminine où l’on retrouve de la lingerie fine. La jeune femme, coprésentatrice de Ninja Warrior, est la personnalité invitée de ce premier numéro consacré aux préliminaires.

Parmi les questions qui lui seront posées, on retrouve, par exemple, la suivante : "Faut-il coucher le premier soir ?" À cette dernière, elle répond que "quand on est une femme, il vaut mieux attendre avant de coucher le premier soir" parce que "faire attendre les garçons et les faire galérer permettra de les avoir plus longtemps".

La suite de son interview est à découvrir, à partir du 10 février prochain, dans Sans chemise, sans pantalon sur Youtube. Les prochains invités d’Ingrid Franssen ? Philippe Geluck, Zazie ou encore Laurent Voulzy !