Alors que les téléspectateurs fans de Koh-Lanta pourront voir un duel entre Clémence Castel et Coumba ce mardi soir sur l'île des bannis, les langues se délient de plus en plus lorsqu'il faut commenter les faits et gestes de chacun dans l'aventure.

Et à ce petit jeu-là, Coumba et Laurent sont très bons. La semaine dernière, nous vous relayions que Laurent avait été très déçu par le comportement de Coumba lors de Koh-Lanta: La légende". Cette fois-ci, c'est Coumba qui a répondu à l'ancien vainqueur du télé-crochet présenté par Denis Brogniart sur TF1.

"C'est qui Laurent ? Moi je ne le connais pas. Pourquoi on me parle de lui ?", lance-t-elle lors d'un débriefing du dernier épisode, qu'elle avait fait quelques jours plus tard. Elle répondait principalement à Laurent qui la trouvait très critique sur les réseaux sociaux.

Mais c'est surtout sur l'épreuve des ambassadeurs que Coumba s'est attardée. Elle reproche à Laurent, choisi pour représenter les rouges, d'avoir voulu jouer les héros auprès de son équipe. "Il n'a pas mis quelqu'un de son équipe. C'est ça qui m'a fait mal. Il devait mettre Alix ou Alexandra, qu'il ne connaît ni d'Eve, ni d'Adam, mais il ne les a pas mises. Pourquoi ? Pour préserver son image de 'monsieur je ne mets pas de rouge' et je veux être le mec qui arrive en me disant je n'ai pas sacrifier l'un des membres de mon équipe aux Ambassadeurs. Alors qu'il n'en a rien à faire de ces deux-là. Mais il n'a pas d'affinités avec elles. Il m'a sacrifiée pour Alix et Alexandra. C'est tout. Moi c'est ce que je retiens aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour elle, c'est pour l'image. C'est pour bien se faire voir. Pour montrer à la France entière que Laurent c'est le héros, c'est le seul qui est rentré des ambassadeurs sans avoir sacrifié un membres des rouges", a-t-elle conclu.