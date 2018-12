Adèle démarrera le 3 janvier prochain sur RTL Play et sera rediffusée, dix jours plus tard, sur RTL-TVI

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui attendaient impatiemment de voir arriver Adèle, la nouvelle série produite par Everlasting (désormais Never Ending Story), sur RTL-TVI. La date de diffusion de cette production belge est enfin connue. L’entièreté de la première saison d'Adèle, à savoir 4 épisodes de 52 minutes, seront disponibles à partir du 3 janvier prochain sur la plateforme digitale RTL Play.

Pour ceux qui préfèrent savourer la série depuis leur téléviseur, cette dernière sera également diffusée, dix jours plus tard, sur RTL-TVI, à raison de deux premiers épisodes le dimanches 13 janvier et des deux autres le 20 janvier. Chaque fois à 14 h 55 et à 15 h 40, des tranches horaires occupées pour le moment par des séries américaines.

Pour rappel, la série sera centrée sur la vie d’Adèle Zimmer, une psychologue, mère d'un enfant disparu, engagée comme consultante à la police fédérale afin de résoudre certains cas de disparition. On y retrouve les acteurs belges Bernard Yerlès, Renaud Rutten et Catherine Demaiffe, ainsi que l'ancien candidat de Koh-Lanta, François-Xavier Cardonnel.