Coup de massue pour Bérénice: France 2 déprogramme son jeu médical avec Michel Cymes

Télévision

Pierre-Yves Paque

D'après le Parisien et faute d’audience, la chaîne française a décidé de ne pas reconduire "Vitamine C" à la rentrée, le jeu médical présenté en duo par Michel Cymes et notre Bérénice nationale.