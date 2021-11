À chaque saison son lot de surprises dans L’Amour est dans le pré. Alors que l’année dernière deux agriculteurs, Laurence et François, ont été exclus de l’émission après avoir avoué leur relation hors caméras, cette année, c’est une autre histoire qui a perturbé l’aventure d’un des fermiers de l’émission de dating.

Dans l’épisode diffusé ce dimanche sur RTL-TVI, on apprend que Nicolas, l’un des agriculteurs de la saison, devra se passer de Sébastien et Rémy, deux des prétendants qu’il comptait inviter à la ferme. La raison ? Ces derniers ont eu “un coup de foudre” l’un pour l’autre lors du speed-dating et se sont mis en couple. Ils se livrent à Sandrine Dans. “On a passé la journée avec tout le monde au speed-dating. On a vu Nicolas que cinq minutes. Quelque part, c’était très court. Et nous, on a beaucoup discuté, on partage les mêmes passions, l’élevage, les chevaux, le sport. En une journée, c’est quand même long. On apprend à se découvrir, à se connaître”, explique Sébastien qui avait pourtant fait le voyage depuis la Suisse pour rencontrer Nicolas. “Il (Rémy, ndlr.) m’a contacté quand j’étais à l’hôtel et voilà…”

Les deux hommes avouent se sentir un peu embêtés par rapport à Nicolas. “C’était difficile pour nous parce qu’on lui souhaite quand même tout le meilleur […] On lui souhaite ce qu’on a vécu nous”, continue Sébastien.

Au final, ces derniers n’iront donc pas rejoindre l’agriculteur à la ferme. “L’amour, ça ne se contrôle pas. S’ils sont heureux, tant mieux pour eux”, déclare Nicolas qui accueillera toutefois Giuliano comme convenu. “Je suis content de le recevoir. Ça laissera plus de temps pour Giuliano vu qu’il ne connaît pas du tout le monde du cheval.”

En apprenant qu’il sera l’unique prétendant de Nicolas, Giuliano est surpris et ne demande qu’une chose : que le courant passe aussi bien avec son hôte qu’entre les deux anciens prétendants.

Une première dans "L’Amour est dans le pré"

Contactée par nos soins, Julie Netens, rédactrice en chef de L’Amour est dans le pré, avoue avoir été mise face à une situation totalement inédite. “C’est une première”, dit-elle. “Rémy et Sébastien nous ont contactés après le speed dating pour nous expliquer la situation. Directement, on a appelé Nicolas pour lui dire qu’ils ne viendront pas. Ça a été un petit choc quand il a appris la nouvelle.”

Après discussion avec Nicolas, la production n’a pas appelé deux autres prétendants du speed dating pour remplacer Rémy et Sébastien. “Nicolas préférait rester sur ses premiers choix et n’avoir que Giuliano à la ferme”, continue Julie Netens qui a donc dû revoir le scénario de cette saison à la dernière minute. “Le tournage à la ferme de Nicolas a donc été réduit à moitié. Après avoir passé deux jours ensemble, Giuliano et lui nous diront s’ils ont envie de partir en voyage ensemble.”

Cupidon frappera-t-il encore dans L’Amour est dans le pré ? Pour Rémy et Sébastien, le dieu de l’amour a, en tout cas, visé juste puisque les deux anciens prétendants de Nicolas se sont fiancés ! Toutes nos félicitations à ces derniers.