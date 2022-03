Véritable succès télévisuel, Mask Singer en est à sa troisième saison sur TF1. Pas étonnant quand on sait que le concept a fait ses preuves dans le monde entier. On parlait d’ailleurs encore récemment de la polémique suscitée par la participation d’un politicien à la version flamande de l’émission.

Ce vendredi 1er avril, c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la première chaîne française dégaine donc à nouveau le programme qui en deux ans est devenu une véritable valeur sûre rassemblant, chaque soir, par environ 5 millions de Français. Cette année, de nouveaux costumes s’inviteront aux festivités sur le plateau de Camille Combal. Parmi eux, la tigresse, le cochon, le cosmonaute, l’arbre qui change en fonction des saisons, le caméléon, le cerf ou encore le bernard-l’ermite. Aux fins détectives de deviner quelles personnalités se cachent, cette fois-ci, en dessous des déguisements préparés avec soin par les équipes de couture de TF1…

C’est toutefois la dernière fois que ces derniers prendront part à l’exercice. Ensemble en tout cas. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Alessandra Sublet, animatrice de C’est Canteloup, a, en effet, annoncé que pour elle et Jarry, cette saison serait la dernière. "Dès le début du tournage (de la saison 3, NdlR), Jarry et moi avons prévenu la production que c’était notre dernière saison, pour ne pas perdre en fraîcheur et en spontanéité. C’est très bien de finir en beauté sur une troisième saison", déclare-t-elle avant de souhaiter "bon courage au prochain jury de Mask Singer".

L’animatrice n’a toutefois aucune idée de l’identité des personnes qui pourraient rejoindre Kev Adams et Anggun. "C’est un vrai casse-tête chinois de créer un jury, encore plus celui de Mask Singer, commence-t-elle. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut trouver des gens sympas, qui s’entendent bien et qui acceptent qu’on se fiche un peu d’eux parce qu’on en prend plein la figure".

De TF1 à France 2

Pour Jarry, la probabilité de quitter l’émission de TF1 était un peu plus haute. Il y a peu, Le Parisien annonçait, en effet, que l’humoriste avait décidé de quitter la première chaîne française pour France 2 qui lui offre un rôle récurrent dans une fiction et plusieurs projets d’émissions. "Je ne suis pas parti de TF1. Déjà, je n’avais pas de contrat. J’étais un artiste qui faisait des choses avec eux mais je n’appartenais pas à la chaîne. Je suis content d’être à France 2 car on prépare de belles émissions. Mais rien ne m’empêche demain d’être invité sur TF1, de faire Vendredi tout est permis ou de faire de la fiction, tout est possible !", nous expliquait, il y a peu, Jarry avant de préciser être rester "en très bons termes" avec TF1 et avec Arthur, producteur de Vendredi, tout est permis, qui ne lui en veut "pas du tout". "Cela fait déjà 4 ans que l’on ne bosse pratiquement plus ensemble mais c’est devenu un ami. On se voit, on se fait des bouffes et on s’appelle quand ça ne va pas. Il n’y a plus forcément de lien professionnel mais si un projet nous lie tous les deux, on le fera."

"Mask Singer", à partir du vendredi 1er avril à 21.10 sur TF1