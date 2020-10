C'est dans une interview réalisée par Télé Star, que Fabienne Carat annonce son départ de la fiction après 15 ans de bons et loyaux services.

"J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter ", a confessée l'actrice de 41 ans.

Une nouvelle assez surprenante lorsqu'on sait que la future intrigue de la série concernera le personnage de Samia Nassri. C'est d'autant plus étonnant que l'on apprenait en Mars, la volonté de l'actrice de ne pas quitter la série: "Pour l'instant, c'est trop tôt. Tant que ce qu'on me propose sur France 3 et que les plannings le permettent, je resterai."

Cela fait quelques temps que Fabienne Carat aspire également à d'autres projets. Elle a notamment participé au tournage de la prochaine saison de Section de Recherches sur TF1. Elle a aussi publié son premier livre, Danse avec la vie, un ouvrage autobiographique dans lequel elle évoque tous les grands moments de sa vie, les bons comme les mauvais.