Rester enfermé 24 heures sur 24 est un bon test pour chaque couple. Ce dernier va devoir s’adapter, se réinventer, pour éviter de se marcher dessus en ce temps de crise.

L’émission Love Coach, diffusée par AB3 ce jeudi soir, vient à point nommé dans une période où les nerfs de chacun sont soumis à rude épreuve. Certains couples pourront s’y retrouver ou, mieux, trouver des solutions à leurs problèmes s’ils en ont.

Dans l’impasse, plusieurs couples ont décidé de faire appel à Lucie Mariotti, une love coach, pour améliorer leur vie amoureuse. Cette dernière ira à leur rencontre tous les jours pendant une semaine, analysera la situation et leur donnera des clés, en duo ou individuellement, afin de raviver la flamme ou, en tout cas, de repartir d’un bon pied. L’idée est de créer un véritable électrochoc.

Connue dans l’univers de la téléréalité

Lucie Mariotti n’est pas une inconnue dans le domaine. Forte de dix ans d’expérience en coaching de couple, celle-ci a fait ses preuves pendant plus de cinq ans dans l’univers de la téléréalité. Depuis plusieurs années, elle aide les couples à se comprendre dans La Villa des cœurs brisés, et dans La Bataille des couples, deux programmes diffusés sur AB3 en Belgique et TFX en France.