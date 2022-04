François-Régis Gaudry en a fait son métier et est redouté en France. Il est aussi l’arbitre de la Guerre des restos de Top Chef.

La treizième saison de Top Chef bat son plein sur RTL-TVI. Après des semaines de compétitions et de défis hors du commun, les candidats encore en lice vont se frotter à la mythique Guerre des restos, épreuve très appréciée lors de laquelle ils devront, en équipe, ouvrir un restaurant qu’ils auront imaginé de A à Z.

C’est à ce moment que François-Régis Gaudry entre en scène. Visage de la seconde partie de soirée de Top Chef, le célèbre critique gastronomique aura la lourde tâche de sélectionner deux des trois restaurants qui pourront ouvrir leurs portes, le troisième étant éliminé. Le verdict de l’intéressé ne fait pas que trembler les candidats de l’émission. Présentateur d’On va déguster sur France Inter et de Très très bon sur Paris Première, il est partout, mais tous les chefs redoutent de le voir débarquer dans leur établissement. Il s’en est confié à La DH.

Quand vous arrivez à table, comment ça se passe ?

"Je veux me comporter comme le client lambda. Je ne commente que ce que je paie. Les chefs connaissent mon mode d’emploi. Je suis impartial dans mes avis. Je ne veux pas devoir renvoyer l’ascenseur. Je veux être libre de mes jugements et quand c’est moins bon je le dis aussi. Certains chefs qui sont aujourd’hui des proches m’en ont voulu parfois et se sont vexés parce que j’avais mis en lumière un bémol. Mais, sur la longueur, ils se sont rendu compte que si la critique est constructive, elle leur est utile."

Votre photo est affichée dans certains établissements. Pourquoi ?

(...)