Le 20 août 2016, Cyril était à New York lorsqu'il a été sauvagement attaqué par plusieurs membres d'un gang. Ces derniers ne lui ont laissé aucune chance. "Lorsqu'un jeune veut rentrer dans un gang, il doit prouver sa "bravoure" en tuant une personne au hasard", raconte-t-il sur Instagram, précisant que le "hasard" est malheureusement tombé sur lui.

Le jeune homme indique qu'il n'a plus aucun souvenir de l'agression. "Honnêtement, je ne me souviens d'aucun coup... Je pense que le premier porté à la tempe m'a séché et que je me suis retrouvé rapidement inconscient. C'est une chance de ne pas m'en souvenir: pas de cauchemar ou traumatisme à ce niveau-là."

Grâce à l'intervention d'un passant, qui a rapidement appelé les secours et dont il salue le geste, Cyril a pu être sauvé. "Ne restez jamais impuissant face à ce genre d'actions. Cette personne n'est pas intervenue de façon directe mais le fait d'appeler la police m'a sauvé la vie. (...) Ne pensez pas que d'autres vont s'en charger. Vous êtes la personne qui peut tout changer. Sans vous mettre en danger mais en prévenant d'autres personnes qui peuvent agir, vous sauvez des vies."

Dans une seconde publication, Cyril est revenu en détails sur son combat pour survivre. "La neurochirurgienne m'a expliqué que ma vie et ma récupération ne tenaient qu'à la rapidité de ma prise en charge par les secours. 30 minutes sans secours et j'étais mort. 25 et mon cerveau était endommagé. 20 tétraplégique. 15 paralysie partielle..."

Aujourd'hui, Cyril a perdu l'odorat. Mais ce n'est pas le plus important. Il avoue que son long combat où "sa vie a été mise entre parenthèses" a finalement été salutaire. "J'ai eu l'envie de m'en sortir et d'avancer coûte que coûte. J'ai donc redoublé d'efforts pour reprendre le sport, remettre ma vie sur les rails." C'est aussi durant cette période qu'il a rencontré Thomas, son compagnon. "Cet amour m'a évidemment permis de guérir et donné envie de me surpasser."