Il y a 18 ans, Cyril Féraud était stagiaire à Fort Boyard, émission dont il était et reste toujours un fan incontestable. Cet été, l’animateur de Slam (France 3) retourne sur le fort mais pour y remplir une nouvelle tâche : y interpréter l’un des nouveaux personnages de cette saison, Cyril Gossbo. "C’est un rêve qui devient réalité. Il faut savoir que c’est cette émission qui m’a donné envie de faire mon métier", explique l’homme de 35 ans. "Ça m’a fait plaisir de retrouver les personnes rencontrées lorsque j’étais stagiaire et, en particulier, Olivier Minne. Plus jeune, j’étais très impressionné par le Père Fouras et, maintenant, je me retrouve à faire des saynètes avec lui. Je trouve ça marrant."

(...)