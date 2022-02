Cyril Hanouna est accusé par le Centre national de la recherche scientifique (CRNS) d'accorder un temps d'antenne trop important à l'extrême droite dans ses émissions et en particulier à Eric Zemmour.

Claire Sécail, chercheuse au CRNS, a analysé la représentation politique dans les émissions de Cyril Hanouna. Selon les résultats intermédiaires de cette enquête, entre septembre et décembre 2021, il s'avère que le temps d'antenne consacrée à l'extrême droite serait majoritaire (53% du temps d'antenne). Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour serait tout particulièrement mis en avant dans les émissions du présentateur.

Pour le quotidien L'Humanité, Claire Sécail explique la stratégie idéologique supposée de C8: "On ne présente jamais les invités comme d’extrême droite, ce qui contribue à banaliser leurs idées", regrette-t-elle.

Dans son émission Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna est revenu sur ces accusations: "Beaucoup pensent que 53% du temps d'antenne est consacré à l’extrême droite. On parle ici de 53% du temps d'antenne politique, qui ne représente que 17% de TPMP. C’est donc 8,5% du temps global", précise-t-il. Avant de reconnaître qu'Eric Zemmour est toujours gage de fortes audiences: "C’est lui qui fait le plus parler de lui. Si cela avait été le cas pour Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, ce sont eux qui auraient eu droit aux 53%", affirme le présentateur.

Par ailleurs, un expert en communication présent sur le plateau a pointé du doigt l'engagement politique de Claire Sécail: "Elle est plus militante politique que chercheuse. Elle a notamment publié des tribunes d’une violence absolue à l’encontre de Nicolas Sarkozy. Il faudrait par transparence dire quels sont ses engagements pour mieux comprendre les résultats de l’étude", argue-t-il.

L'affaire n'en est pas restée là et a fait l'objet d'un échange sur Twitter entre les principaux intéressés.

Ainsi, Claire Sécail a immédiatement réagi à la fin de l'émission: "Ivre, elle décide de retranscrire le soir-même la séquence de TPMP dans laquelle elle se fait méchamment ruiner sa réputation et celle de toute l'institution qui la paye honteusement à regarder la séquence de TPMP dans laquelle elle se fait méchamment ruiner sa réputation et..."

Et Cyril Hanouna de répondre: "Mais non Claire rien de méchant ! Juste une mise au point sur vos chiffres qui sont incomplets. Et l'occasion de dire que vous étiez politisée. Mais rien de grave. Au plaisir d'en discuter avec vous. Mais vous avez fait du buzz. Maintenant il faut assumer."

La chercheuse ne s'est pourtant pas laissée démonter: "Voici les relevés de votre chaine C8 transmis au CSA, qui démontrent que vous êtes les seuls à en avoir fait beaucoup plus que les autres sur Eric Zemmour."

Un argument que Cyril Hanouna n'a pas accepté: "Les chiffres dont je vous parle sont ceux de janvier pas septembre-décembre puisqu'il y avait le face à baba avec Zemmour ! Mauvaise foi Claire ! Sinon les chiffes des autres chaînes sont intéressants", conclut-il.