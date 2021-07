Le principe de Donne-moi ta main? L'animateur de Touche pas à mon poste va permettre à des anonymes d’organiser des demandes en mariage exceptionnelles. Selon Le Parisien, qui dévoile l’information, cette émission -dont le tournage débutera au milieu du mois de septembre- arrivera sur C8 à la fin de l’année 2021. Le concept est simple, précise le journal français: organiser et filmer les demandes en mariage les plus folles, les plus insolites. Les fameuses séquences seront toutefois diffusées en direct, lors d’une seule et unique soirée.

Outre TPMP ou encore "Balance ton post" en alternance avec Eric Naulleau, Cyril Hanouna prépare aussi un tout nouveau programme axé présidentielles française. Et dans lequel il invitera des personnalités politiques. Bref, une rentrée chargée pour le roi de C8.