L'animateur à sensations n'y est pas allé de main morte lundi soir dans sa nouvelle émission "C que du kif".

Samedi soir, dans l'émission "On n'est pas couché", la chanteuse française Camélia Jordana a défrayé la chronique avec des propos assez polémiques envers la police. Il n'en fallait pas mois pour que Cyril Hanouna réagisse à cette sortie médiatique dans son émission "C que du kif".

Ce que Cyril Hanouna déplore tout d'abord, c'est la prise de position que se permet d'avoir la chanteuse alors qu'elle ne jouit pas d'un statut très populaire. "Si c'était Gérard Depardieu, j'aurais encore compris mais là c'est Camélia Jordana chez Laurent Ruquier", indique Baba devant ses chroniqueurs qui sont également choqués par la sortie médiatique de la chanteuse qui a également affirmé vouloir un débat télévisé avec Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur français."

"C'est quoi ces starlettes qui parlent des cités ? Camelia Jordana franchement je ne savais pas qu'elle existait encore. Christophe Castaner qui répond à Camelia Jordana je ne comprends pas... Je sais pas ce que vous en pensez mais on marche sur la tête, Camelia Jordana est prête à faire un débat télévisé avec Christophe Castaner, mais on marche sur la tête franchement. Non mais on est où là ? Franchement elle a vendu 3 disques dans sa vie et elle veut débattre sur un plateau télé sur les cités..." s'insurge Cyril Hanouna avant de poursuivre.

"Camelia Jordana j'ai rien contre elle, je ne la connais pas. Mais Camelia Jordana, elle a vendu trois disques dans sa vie. Je suis désolé mais c'est qui Camélia Jordana ? Je croyais que c'était une fleur moi".