Deux chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont célébré la journée internationale des câlins à leur manière, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Cyril Hanouna et le reste du plateau.

Ce mardi 21 janvier, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à célébrer la journée internationale des câlins. Ni une ni deux, Gilles Verdez, célèbre chroniqueur de l'émission accepte la requête, à la condition de pouvoir embrasser sa collègue Isabelle Morini-Bosc. Le présentateur de l'émission acquiesce, tout en mettant en garde sa chroniqueuse: "Attention, tu sais comment on l'appelle dans le milieu? Le reptile". Ce qui laissait déjà présager la suite... Un baiser à pleine bouche entre Gilles Verdez et Isabelle Morini-Bosc âgés respectivement de 56 et 63 ans, ce qui n’a pas manqué de faire réagir sur le plateau, voire de provoquer un certain dégoût !

"Je suis en nausée", lance une chroniqueuse spectatrice de la scène. "On vient de voir nos grands-parents s'embrasser", rétorque Cyril Hanouna. Quant aux principaux intéressés ils sont unanimes: "On a très bonne haleine tous les deux", lance Isabelle Morini-Bosc. "J'ai kiffé", conclut Gilles Verdez.