Si faire de la politique, c’est aider les gens qui en ont besoin, les empêcher de basculer dans la pauvreté pour 3 000 euros d’impayés, alors oui, je fais de la politique, et je vais continuer à en faire. " Ces mots ne sont pas ceux d’un politicien, d’un militant de gauche, d’un candidat de droite. Ces mots sont ceux d’un homme qui veut "faire société", comme il le répète à plusieurs reprises dans le livre qu’il vient de publier aux éditions Fayard, Ce que m’ont dit les Français. L’auteur de ces mots s’appelle Cyril Hanouna et l’on mesure, à la lecture de cet ouvrage, à quel point on le connaissait mal.

Homme public qui fait se gondoler la France depuis des années, il a été brocardé, moqué, boudé, conspué par l’intelligentsia qui ne voyait en lui qu’un clown, maléfique, parfois, se servant des autres - en particulier de ses chroniqueurs - pour faire monter l’audimat, exploser les audiences, écraser la concurrence.

Hanouna aime la lumière, c’est sûr, il ne s’en cache pas. Mais aujourd’hui, à 47 ans, il a surtout envie qu’elle éclaire le discours et pas (seulement) son plateau. C’est ce qu’il s’évertue à nous expliquer, en collaboration avec Christophe Barbier (ex-directeur de l’Express, éditorialiste politique sur BFM TV), dans cet ouvrage qui revient sur d’innombrables émissions et rencontres d’un passé plus ou moins récent, pour mieux comprendre le futur qui attend la France, à quelques mois à peine des élections présidentielles.

(...)