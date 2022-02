Celui qui est accusé de trop donner la parole à l'extrême-droite dans TPMP a cette fois voulu faire taire des détracteurs. Cyril Hanouna a affirmé sur C8, ce jeudi soir, qu'il voulait donner la parole à tout le monde.

"J'emmerde les donneurs de leçons qui sont en permanence en train de nous expliquer ce que l'on doit faire et de critiquer. Beaucoup de gens, par exemple, me reprochent de mettre des femmes voilées sur le plateau. Je vais vous dire, si j'ai envie de recevoir une femme voilée tous les jours je le ferai. Et je vais vous avouer, je me suis demandé si je n'allais pas prendre une chroniqueuse voilée. Je pense en particulier à une jeune fille que j'ai reçue l'autre jour. Alors, arrêter de nous donner des leçons, c'est le talent qui prime ici. Et si on a envie on le fera. C'est important car les donneurs de leçons rodent !"

La chroniqueuse dont l'animateur parler est Lilia Bouziane, une étudiante en droit à Lyon qui est apparue dans le reportage sur l'islam radical de Zone Interdite diffusé le 23 janvier dernier. Elle était venue, trois jours plus tard, sur le plateau de Cyril Hanouna pour dénoncer les méthodes des journalistes qui auraient, d'après elle, menti sur la teneur de leur enquête pour obtenir ses confidences.