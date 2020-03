L’animateur de C8 l’avait fait savoir via son compte Twitter: il ne serait peut-être pas aux commandes de Touche pas à mon poste à partir de ce lundi.

En cause : le coronavirus. "J’espère que je ne vais pas être obligé de quitter l’antenne dès lundi, je fais tout pour être auprès de vous" , a-t-il écrit, tout en précisant qu’il préfère protéger les équipes techniques et autres maquilleurs, coiffeurs etc. Son émission tournera en équipe réduite et sans public.

Finalement, plus tard ce dimanche, l'animateur a confirmé la tenue de l'émission. "Ouf", diront les fans.