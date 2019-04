L'actrice et productrice était présente sur le plateau de Cyril Hanouna et ses chroniqueurs pour parler de son film "Séduis-moi si tu peux".

A cause d'un problème technique, elle et Seth Rogen ont rencontré un problème de traduction. L'animateur a alors fait venir une traductrice sur le plateau pour aider les deux acteurs à bien comprendre les propos de chacun. Ce problème technique a mis une ambiance brouillonne sur le plateau de C8.

Cyril Hanouna a voulu mettre en évidence la traductrice de Charlize Theron. Et alors qu'il s'approchait d'elle et qu'il lui demandait son prénom, le présentateur de l'émission lui a claqué la bise en lui disant: "Franchement, t'es un amour". L'actrice sud-africaine a été quelque peu choquée par le comportement d'Hanouna, à l'heure où le mouvement "Me Too" a ébranlé Hollywood. "Oh, wouaw! C'est vraiment... Ok, mais vous pouvez peut-être demander la prochaine fois".





Durant un instant, Cyril Hanouna est resté de marbre. Sur Twitter, ils ont été nombreux à saluer la réaction de Charlize Theron.