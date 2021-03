Récemment, l'ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a avoué connaître certains problèmes financiers. Et pour cause, Christophe Carrière est actuellement sans emploi. "J'ai quitté l'Express il y a un an, je ne fais plus TPMP, (...) je suis au Pôle emploi, c'est mon revenu. Ca serait indécent de dire que je suis en galère financière, par rapport à d'autres. Je vis sur mes économies on va dire, ça me permet de mettre en place pas mal de projets comme scénariste... Ce sont des projets à moyen terme" avait-il déclaré.

Ce jeudi soir, sur le plateau du télé-crochet, Cyril Hanouna est revenu sur ces déclarations. Le producteur et animateur a semblé particulièrement ému par la situation de son ex-collègue. "Mon Christophe, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs il ne fait plus "TPMP ouvert à tous". S'il nous regarde, on va essayer de le remettre sur "TPMP ouvert à tous". Mais c'est vrai que moi, ça m'a touché le témoignage de Christophe".

Egalement présent, Gilles Verdez a également voulu soutenir son ancien camarade. "C'est vrai que ce n'est pas facile à vivre. Je suis ému en le disant, parce qu'il y a tellement d'implication quand on est là, tellement on est à 100%. Moi je suis à fond, du matin au soir. Et quand on n'est pas là du coup, il y a un grand vide."

Benjamin Castaldi a connu cette sensation de manque. "Je l'ai effectivement très mal vécu. L'an dernier, on s'est moins vus à cause du confinement et les restrictions. On se pose beaucoup de questions et c'est une vraie angoisse. Je comprends parfaitement les déclarations de Christophe. On se pose toujours la question de savoir ce que l'on a fait de mal" a confié l'ancien animateur de Secret Story.

Cyril Hanouna a ensuite rassuré les personnes présentes à table. "Vous n'avez absolument rien fait de mal. L'émission a plein de visages différents. Et parfois, nous avons besoin de profils qui changent. Mais en ce moment l'équipe change peu car nous avons vraiment trouvé notre vitesse de croisière. En ce moment, nous voyons moins certains visages qui me manquent aussi énormément. Mais nous les reverrons très vite dans l'émission", a-t-il promis.