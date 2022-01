Ce jeudi soir, Cyril Hanouna recevait Jean-Luc Mélenchon dans l'émission "Face à Baba" sur C8. Alors qu'il débattait avec le polémiste Eric Zemmour sur la délicate question de l'immigration, le candidat de La France Insoumise s'est emporté. Visiblement énervé par les propos de son adversaire à la course à l'Elysée, Mélenchon a notamment déclaré "A la niche, le chien". Une séquence qui a rapidement fait le buzz et qui lui a valu de nombreuses critiques.



Invité par Jean-Marc Morandini, Cyril Hanouna est revenu sur ce dérapage. "Il y a eu un gros passage hier soir où Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon se sont invectivés tous les deux. Face à Eric Zemmour, c'était plus une joute verbale qu'un échange sur deux vrais programmes. C'était plus dans le show", a reconnu l'animateur phare de C8. "Dans mon émission, les hommes politiques ont l'impression qu'ils peuvent aller plus loin (...). Parfois on voit des choses qu'on ne verrait pas dans une autre émission. Jean-Luc Mélenchon s'est senti à l'aise chez moi donc il était plus naturel que d'habitude peut-être", a encore déclaré Hanouna, qui a estimé que les téléspectateurs ont eu droit à un "vrai show" jeudi soir.

"Trouver le bon équilibre"

Le présentateur de "Touche pas à mon poste" a toutefois insisté sur l'importance de délivrer du contenu informatif à son public. "Ce n’est pas parce qu’ils sont chez Hanouna que les gens ne veulent pas de fond. Il faut trouver le bon équilibre pour intéresser les plus jeunes à la politique et être plus léger que ce qu’ils peuvent faire dans les autres émissions plus classiques".



La prochaine émission "Face à Baba" aura pour invitée la Républicaine Valérie Pécresse, avant un numéro consacré à Marine Le Pen, a également précisé Hanouna.