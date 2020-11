Ce lundi, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a révélé qu'il aurait pu produire l'émission Mask Singer, qui connait aujourd'hui un franc succès sur TF1.

"On nous l'avait proposé, pas pour C8 mais avec ma boite de production d'après un format qui cartonne en Corée. Mais mon partenaire et moi, je vous dis la vérité, on a vraiment été des abrutis...", concède-t-il le sourire aux lèvres. Avant de s'expliquer: "Ils sont venus nous voir les gars, ils voulaient nous le vendre à nous, en premiers !". Mais Hanouna et son partenaire ont finalement refusé et d'autres producteurs ont acheté le projet d'émission.

Si Cyril Hanouna et son partenaire n'ont pas sauté sur l'occasion, c'est parce qu'ils ne voyaient pas en Mask Singer une émission capable de durer sur le long terme. "On s'était dit avec mon partenaire, que j'aime beaucoup, que ça pouvait marcher sur une saison, que ça pouvait tenir une deuxième saison, mais pas sur trois saisons. Et comme on pensait à un succès comme Koh-Lanta, comme The Voice, on voulait miser sur une marque qui puisse rester 10 ans à l'antenne", poursuit-il.

Avant de conclure: "On s'est encore appelés dimanche matin, et on s'est dit "ça tient quand même pas mal Mask Singer, t'es sûr qu'on n'a pas fait une connerie ?'".