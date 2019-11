Le torchon brûle entre l'animatrice et l'équipe de TPMP.

Karine Le Marchand a vivement critiqué deux chroniqueurs de TPMP ce mercredi sur Instagram. L'animatrice de "L'amour est dans le pré" a posté une photo de Matthieu Delormeau et Kelly Vedovelli, accompagnée d'une citation d'Umberto Eco: "Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel: c’est l’invasion des imbéciles".

Cette publication survient après que les deux chroniqueurs aient reparlé de la relation entre Gad Elmaleh et Karine Le Marchand.

Une pique qui n'a pas du tout plu à Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste. Ce dernier a d'ailleurs réagi afin de défendre ses deux chroniqueurs. “Traiter d’imbécile Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau, pour les connaitre un petit peu Karine et pour te connaitre un peu, ils sont beaucoup plus intelligents que toi”, a-t-il lancé.

Avant de poursuivre: "Franchement, c'est gratuit, c'est méchant et on donne simplement son avis. Si elle ne supporte pas ça, elle a qu'à rester chez elle. Et il y a des gens qui n'osent pas me dire les choses alors ils s'attaquent aux chroniqueurs alors, je voudrais dire quelque chose ce soir. Quand vous critiquez les chroniqueurs, vous m'attaquez aussi, et je serai toujours de leur côté pour les défendre.. J'espère qu'elle va redescendre, qu'elle va faire des excuses. Elle doit être nerveuse, mais pour le moment, elle est blacklistée de toutes les émissions jusqu'à ce qu'elle présente des excuses.", a-t-il affirmé.

Sur le plateau, les principaux intéressés ont d'ailleurs réagi. Kelly Vedovelli, qui s'est avouée être fan de l'animatrice, a d'ailleurs versé une larme, elle qui s'est sentie très méprisée.