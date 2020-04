Le programme arrivera dès les prochaines semaines sur C8.

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna mettait fin aux rumeurs annonçant la fin de Touche pas à mon poste. Le talk-show, qu'il anime depuis 2010, sera bien de retour à la rentrée de septembre et pour "au moins deux à trois saisons" sur C8, révèle l'animateur qui a récemment annoncé une autre bonne nouvelle. D'ici quelques semaines, il fera revivre, sur C8, un jeu télévisé phare de la télévision française, le bien connu A prendre ou à laisser, animé, entre 2004 et 2016, par Arthur sur TF1 et, entre 2014 et 2015, par Julien Courbet sur D8. Celui-ci prendra place dans la foulée de Ce soir chez Baba.

Pour rappel, le principe du jeu est simple. Vingt-quatre candidats représentant les vingt-deux régions de France, un territoire d'outre-mer et un pays francophone seront sur le plateau. Chacun d'entre eux possèdera une boîte scellée dans laquelle se trouve une somme d'argent. Le candidat du jour devra répondre à des questions pour pouvoir gagner la somme, pouvant aller de 0 à 250.000 euros, contenue dans la boîte.

Le jeu télé devrait arriver avant la fin du mois de mai sur C8. Contrairement à la version d'Arthur, celui-ci ne devrait toutefois pas s'enregistrer en présence d'un public.